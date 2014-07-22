Готовый дизайн доработать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок188 просмотров

Доброе время суток. Портал готов, но нужно сделать его вкуснее. fingate.kz. Нужны спецы, которые смогут доработать.

Все вопросы в скайп

11 лет назад
Kikim
49 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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