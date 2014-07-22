Дизайн сайта для некоммерческой организации.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок248 просмотров

Сайту некоммерческой организации необходим дизайн. Бюджет по договорённости.

11 лет назад
Ra77
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скомпилировать электронную книгу в двух форматах

    скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание главной страницы сайта

    $50

    Всем добрый день, есть проект - разработать дизайн сайта для строительной компании, сейчас хотим начать с главной страницы. Подробного ТЗ пока нет. Бюджет на главную страницу у нас отдельный. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн магазина одежды.

    Необходим дизайн интернет магазина и верстка. Нужны страницы: - главная - каталог - страница продукции - корзина - о нас - контакты - акции - новости ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Карта Украины для лендинга

    Добрый день. Нужно сделать карту, показывающую, что мы работаем по всей Европе Нужно поставить в центр карту Украины, и с Киева - расходятся стрелки по Европе. Примерный эскиз - прикреплен. Карта ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    $100

    Есть дизайн обычной визитки, нужно сделать дизайн сайта сочетающийся с этой визиткой. Дизайне должен смотреться просто но со вкусом и быть информативным. Так же прикрепил дизайны сайтов которые понравились. Skype: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление страниц в готовом сайте

    Существует почти готовый сайт на друпал 7. Требуется придумать, разработать и оформить 3 раздела. Текст и понравившиеся примеры имеются. Нужны картинки, правильно расположенные на страницах и не выбивающиеся из общего стиля сайта. ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад