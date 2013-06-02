Создание сайта на основе верстки на Joomla

Использовать Joomla версии не ниже 2.5.

Под шапкой главное горизонтальное меню. У каждого пункта меню отдельная страница.

Сайт на Joomla внешним видом должен полностью повторять html-макет.

Слева в sidebar - категории каталога. Каталог должен быть создан на joomshopping. У каждого товара есть поля, видные в макете сайта (вес, размер, качество, цвет, происхождение, Форма огранки, Цена за один карат, Цена за камень).

В админке сайта, этим полям должны соответствовать отдельные поля.

При нажатии на фото товара (камня) - фото должно увеличиваться. Возможно использования lightbox или другого скрипта, на усмотрение исполнителя.

На сайте будет новостная лента. С возможностью зайти в саму новость. Т.е. у каждой новости отдельный url.

Слева на сайте модуль, показывающий три последние новости.

В подвале сайта меню сайта, дублирующее главное меню.

На сайте должна быть англоязычная версия.