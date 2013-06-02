Создание сайта на основе верстки на Joomla

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка115 просмотров

Использовать Joomla версии не ниже 2.5.

Под шапкой главное горизонтальное меню. У каждого пункта меню отдельная страница.

Сайт на Joomla внешним видом должен полностью повторять html-макет.

Слева в sidebar - категории каталога. Каталог должен быть создан на joomshopping. У каждого товара есть поля, видные в макете сайта (вес, размер, качество, цвет, происхождение, Форма огранки, Цена за один карат, Цена за камень).

В админке сайта, этим полям должны соответствовать отдельные поля.

При нажатии на фото товара (камня) - фото должно увеличиваться. Возможно использования lightbox или другого скрипта, на усмотрение исполнителя.

На сайте будет новостная лента. С возможностью зайти в саму новость. Т.е. у каждой новости отдельный url.

Слева на сайте модуль, показывающий три последние новости.

В подвале сайта меню сайта, дублирующее главное меню.

На сайте должна быть англоязычная версия.

HTMLJoomla
12 лет назад
zzakirow
Зуфар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$120
5 дней
Евгений в целом с проектом справился. Единственное не сделал то, что было указано в ТЗ, поэтому оценка - 7 баллов.
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку на любую магазинную CMS

    Натянуть САЙТ КАТАЛОГ на любую магазинную CMS! Верстка: http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/ http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/catalog.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/catalog_item.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/request_repair.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/cart.html http://dev.srv.ukrinsoft.com/crx/rembyttechnika/news.html

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется доработка сайта на базе системы битрикс

    $1000

    1. Сделать возможность пакетной загрузки фотографий. В новостях при нажатии на фотографию, должна открываться фотография в большом формате. Все фотографии должны быть кликабельны, в том числе и в галереи. 2. В интернет-магазине добавить кнопку купить, ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Центр онлайн-тестирования

    Характеристики и возможности, которыми должен обладать сайт. -Возможность внесения и редактирования всего контента Сайта сотрудниками ТЦ (Центр тестирования). -Возможность самостоятельного добавления сотрудниками ТЦ пунктов меню, страниц, подстраниц. -Возможность получения отзывов на отдельные ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на CMS

    http://bananabomba.pusku.com/#!main нужно натянуть на cms - cms подойдет любая, можно самую простую. На сайте 5 страниц + ява. ps. на кодировку не обращать внимание, при работе будет норм. ...

    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ротация текста в Joomla

    $50

    Внизу на сайте funny - soap .ru расположен блок "Это интересно". Нужно установить модуль или подстроить так, чтобы мы туда загрузили 10-15 кусков разных текстов и они ротировались.

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн туристического сайта в Друпал 7

    $1000

    Нужно переделать сушествуюший сайт в Друпал 7 используя имеюшийся новый дезайн. Структура будет очень похожая. Нужно будет изменить меню, немного структуру главной страницы и структуры 4 категорий страниц. Добавить пару новых jQueryплугинов. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка Virtuemart 2

    Пациент: bliss.studio-gr.ru/ Необходимо поправить список товаров таким образом чтобы у всех товаров цена и кнопка купить были на одном уровне независимо от размера краткого описания. Картинку прилагаю.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад