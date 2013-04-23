Перенос сайта на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок140 просмотров

Добрый день!

Нужно перенести на Битрикс сайт http://lik-prom.ru/

Просто сайт, не интернет-магазин.

Просьба указать сроки и стоимость

12 лет назад
trulysema
Светлана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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