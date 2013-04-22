Редизайн туристического сайта в Друпал 7

Нужно переделать сушествуюший сайт в Друпал 7 используя имеюшийся новый дезайн. Структура будет очень похожая. Нужно будет изменить меню, немного структуру главной страницы и структуры 4 категорий страниц. Добавить пару новых jQueryплугинов. (slider, меnu) Сушествуюший сайт имеет SЕО модули, но над этим тоже нужно немного поработать что бы сайт можно было продвигать. Ну и естественно посмотреть где и на чём можно увеличить скорость загрузки.