Здравствуйте сообщество Weblancer! Меня зовут Илья, я ищу программиста готовым хорошо выполнить свою работу. Требуется сборка и настройка проекта на вордпрессе. Минимум кода, максимум готовых бесплатных решений (плагинов). Краткая ...
Натяжка дизайна на modX
Нужно натянуть простой сайт, всего примерно 5 разделов и слайдер на modx.
Дизайн готов, верстка тоже.
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