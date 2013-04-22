Натяжка дизайна на modX

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки193 просмотра

Нужно натянуть простой сайт, всего примерно 5 разделов и слайдер на modx.

Дизайн готов, верстка тоже.

MODX
12 лет назад
bulova
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$75
3 дня
Довогорились на 100$ по цене, по срокам договорились на 2 дня.. Взял предоплату 50% и пропал.... 2 дня не отвечает..... Крайне несерьезный человек... Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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