Необходимо внедрить галерею на сайт DLE (9.0) Возможно использование уже готовых модулей галереи. Галерея должна быть доступна только зарегистрированным пользователям. У каждого юзера своя галерея, доступная из профиля пользователя. Примеры работы галерей: ...
Поправить плагин facebook и выпадающее окно ад-ки
Сайт на друпал
В правом виджете стоит блок лайков фейсбук. (сайт foto-cam.ru)
1. необходимо найти где лежит код этого блока и поменять параметр с true на false
В админке при переходе из раздела в раздел из шапки выпадает полупрозрачное поле, его надо выключить.
Связь по скайпу aiardalin
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