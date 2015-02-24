Большое спасибо Алексею за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошел очень ответственно, выполнил все быстро, всегда на связи. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела сразу. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.