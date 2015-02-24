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0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Благодарим за быструю реализацию задачи. Все реализовано отлично!
Ответный отзыв
Всё отлично. Приятно сотрудничать.
$10
10 баллов
7 лет назад
Большое спасибо Алексею за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошел очень ответственно, выполнил все быстро, всегда на связи. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела сразу. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Ответный отзыв
Отличнй заказчик. Было приятно работать. Чёткая постановка задачи, быстрые ответы, своевременная оплата. Советую для сотрудничества.
$10
10 баллов
8 лет назад
Laravel
Проблема на сайте была устранена, спасибо Алексею.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание ставит чётко, всё время на связи
$10
10 баллов
8 лет назад
OpencartPHP
Хороший программист. Быстро выявил и устранил проблему. Рекомендую
Ответный отзыв
Задачи поставлены четко и понятно. Отличная обратная связь и взаимодействие по ТЗ. По оплате тоже всё отлично. Рекомендую.
$35
6 баллов
10 лет назад
WordPress
невысокая цена
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание ставит чётко, всё время на связи
Веб-программирование
11 отзывов
$10/час
от $5
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