r_alex_b

Алексей r_alex_b

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
программист

php программист (symfony, codeigniter, wordpress, joomla)

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Корректировка: изменить подачу баннера
Благодарим за быструю реализацию задачи. Все реализовано отлично!
Всё отлично. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Небольшие корректировки ВОДПРЕСС
Большое спасибо Алексею за профессиональный подход и быстрое исполнение. К задаче подошел очень ответственно, выполнил все быстро, всегда на связи. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Видно понимание сути дела сразу. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Отличнй заказчик. Было приятно работать. Чёткая постановка задачи, быстрые ответы, своевременная оплата. Советую для сотрудничества.
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на фреймворке Laravel(будут и глобал.задачи)
Laravel
Проблема на сайте была устранена, спасибо Алексею.
Отличный заказчик. Задание ставит чётко, всё время на связи
Ответный отзыв
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Требуется php программист - ремонт импорта товаров.
OpencartPHP
Хороший программист. Быстро выявил и устранил проблему. Рекомендую
Задачи поставлены четко и понятно. Отличная обратная связь и взаимодействие по ТЗ. По оплате тоже всё отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
gootsch
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
6 баллов
10 лет назад
Пара небольших правок на WordPress
WordPress
невысокая цена
Отличный заказчик. Задание ставит чётко, всё время на связи
Ответный отзыв
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Веб-программирование
11 отзывов
$10/час
от $5
#324