На Wordpress сайт натянуть дизайн и наполнить

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Нужно натянуть на движок WP уже купленный дизайн.

ссылка на просмотр дизайна: http://themeforest.net/item/nevia-responsive-html5-template/3708895

после чего добавить контент на созданный сайт (см. вложение)

HTMLWordPress
12 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$60
1 день

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Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад