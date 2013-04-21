Необходимо сделать на битрикс по ТЗ сайт, аналог сайта http://www.trulia.com/ ТЗ для программирования полностью готово. В настоящий момент рисуют дизайн. Стоимость и сроки от и до - указывайте ...
Установка Joomla 2.5 - 3.0 с шаблоном
Установить (обновить) новую рус.версию Joomla, залить шаблон с соответствующими модулями и плагинами. В дальнейшем , по необходимости, консультация и доводка (за отдельную плату). Оплата Яндекс-кошелек.
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