Создание cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки116 просмотров

Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой с сохранением тиц и позиций в гугле. Также написать к сайту цмс для элементарного редактирования. Подробности в личку

12 лет назад
Elinka3110
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров