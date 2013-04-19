Переделать шаблон Maxsite CMS

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1) Переделать имеющийся шаблон под последнюю версию Maxsite CMS. (сайт рабочий, индивид. дизайн)

2) Добавить несколько новых типов страниц

3) Возможно дальнейшее сопровождение проекта. Опыт создания, изменения плагинов для Maxsite CMS желателен.

12 лет назад
35metod
Олег 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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