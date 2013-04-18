Разработка портала на Drupal 7

Ищем разработчика портала на Drupal 7.

Сайт будет состоять из следующих функциональных элементов:

* Модуль календаря событий

* Рассылка новостей

* Социальная сеть (аккаунты пользователей, личные сообщения, добавления в друзья, группы – часть функционала уже реализована)

* Информационные статьи разбитые по категориям и терминам. (каталог статей, семинаров, организаций, медиатека (аудио, видео, фото, книги))

Часть функционала уже сделана на Drupal7. Необходимо доделать текущий функционал и привести его в соответствие с подробным прототипом.

Имеется подробное техническое задание на разработку всех типовых страниц сайта.

Сроки проекта и стоимость будут обсуждаться в личной переписке.

Рассмотрим ваши предложения по реализации функционала.

Требования к исполнителю:

Требования к исполнителю:

1) Наличие в портфолио сайтов, похожих на наш проект, с социальной сетью

2) Опыт разработки на друпале от 2х лет

3) Готовность соблюдать сроки, а так же вести учет разработки в одном из выбранных сервисов. – например ConceptDrawProject

4) желательно знание html+css3, js, jquery.