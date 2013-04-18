Создать шаблон для Joomla 3 что бы он был полностью похож на сайт http://basmanbank.ru/ Все картинки что в данный момент используются на сайте я предоставлю, верхнее меню можно переделать, главное что бы из ...
Разработка портала на Drupal 7
Ищем разработчика портала на Drupal 7.
Сайт будет состоять из следующих функциональных элементов:
* Модуль календаря событий
* Рассылка новостей
* Социальная сеть (аккаунты пользователей, личные сообщения, добавления в друзья, группы – часть функционала уже реализована)
* Информационные статьи разбитые по категориям и терминам. (каталог статей, семинаров, организаций, медиатека (аудио, видео, фото, книги))
Часть функционала уже сделана на Drupal7. Необходимо доделать текущий функционал и привести его в соответствие с подробным прототипом.
Имеется подробное техническое задание на разработку всех типовых страниц сайта.
Сроки проекта и стоимость будут обсуждаться в личной переписке.
Рассмотрим ваши предложения по реализации функционала.
Требования к исполнителю:
Требования к исполнителю:
1) Наличие в портфолио сайтов, похожих на наш проект, с социальной сетью
2) Опыт разработки на друпале от 2х лет
3) Готовность соблюдать сроки, а так же вести учет разработки в одном из выбранных сервисов. – например ConceptDrawProject
4) желательно знание html+css3, js, jquery.
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