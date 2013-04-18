Разработка портала на Drupal 7

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок157 просмотров

Ищем разработчика портала на Drupal 7.

Сайт будет состоять из следующих функциональных элементов:

* Модуль календаря событий

* Рассылка новостей

* Социальная сеть (аккаунты пользователей, личные сообщения, добавления в друзья, группы – часть функционала уже реализована)

* Информационные статьи разбитые по категориям и терминам. (каталог статей, семинаров, организаций, медиатека (аудио, видео, фото, книги))

Часть функционала уже сделана на Drupal7. Необходимо доделать текущий функционал и привести его в соответствие с подробным прототипом.

Имеется подробное техническое задание на разработку всех типовых страниц сайта.

Сроки проекта и стоимость будут обсуждаться в личной переписке.

Рассмотрим ваши предложения по реализации функционала.

Требования к исполнителю:

Требования к исполнителю:

1) Наличие в портфолио сайтов, похожих на наш проект, с социальной сетью

2) Опыт разработки на друпале от 2х лет

3) Готовность соблюдать сроки, а так же вести учет разработки в одном из выбранных сервисов. – например ConceptDrawProject

4) желательно знание html+css3, js, jquery.

DrupalHTMLJavaScriptjQuery
12 лет назад
katlinart
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание шаблона для Joomla 3

    $500

    Создать шаблон для Joomla 3 что бы он был полностью похож на сайт http://basmanbank.ru/ Все картинки что в данный момент используются на сайте я предоставлю, верхнее меню можно переделать, главное что бы из ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить в Joomla 2.5.x присвоение IP пользователю

    $50

    Задача состоит в следующем: нужно сделать в админке Joomla возможность присвоение списка IP адресов (сети к примеру) пользователю. Сайт закрытого доступа. При входе на сайт проверяется айпи пытающегося зайти пользователя и то, что ему присвоено.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизировать UMI.CMS

    Имеется сайт на UMI.CMS, который сильно тупит. Нужно разобраться в чём причина и решить данную проблему. Сайт находится на VPS, тариф адекватный, проблем не должно быть. Но скрипты загружают процессор на 100%.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу спеца на битрикс проект

    Необходима программная доработка интернет-магазина на битриксе, версия 12.0 От вас опыт и наличии портфолио с проектами на битриксе. Отзывы. Если вы отличный специалист, готов обсудить работу еще по ряду проектов на битриксе

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продублировать меню на сайте Joomla

    $50

    Здравствуйте, коллеги. Есть сайт grandcomspb.ru Необходимо добавить к нему модуль горизонтального меню сразу под картинкой http://awesomescreenshot.com/06316jae45 меню должно быть двухуровневым, полный аналог - http://www.pelk.ru/doc/eskal/see_catalog Если необходимо, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка проекта на Джумле

    Необходимо доделать незаконченный проект на Джумле, интернет-магазин виртуемарт + информационный сайт. Работы много, полная загрузка. Срок довольно сжатый. Много доводок, внимание к мелочам. Требуется во многом автономная работа и точное понимание задачи, без постоянного контроля ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад