Верстка под Joomla или Wordpress

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок144 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо сверстать дизайн для движка на выбор Joomla или Wordpress.

Необходимо сверстать главную страницу.

Дизайн в приложении

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JoomlaWordPress
12 лет назад
ItLan
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$65
4 дня
Спасибо огромное. Уже начал новый проект с данным заказчиком)

Заявки фрилансеров

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад