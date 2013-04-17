Интегрировать скрипт сервиса "Вопрос-ответ" Joomla

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Есть сайт на Joomla 1.5

Нужно интегрировать скрипт "Вопрос-ответ" - http://www.question2answer.org/

Оплачивается хорошо, возможно будущее долгосрочное сотрудничество.

Joomla
12 лет назад
sonauli
51 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров