Срочно поправить небольшой косяк на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок166 просмотров

На сайте под Wordpress почему-то не отображается на страницах с записями низ сайта, также нет прокрутки страниц новостей. Нужно срочно поправить.

WordPress
12 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все ок!
Приятно было поработать

Заявки фрилансеров

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад