Перенос на другую CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки164 просмотра

Нужно перенести интернет магазин - http://www.euroclimate.org - на другую cms с сохранением текущих позиций сайта. Предположительно на этот шаблон ,естественно с изменением цветов в шаблоне. http://livedemo00.template-help.com/osc_43335/index.php/phones-and-players-c-1

Или предложите свои варианты с указанием цены, все рассмотрю.Спасибо.

12 лет назад
user2204
Алексей 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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