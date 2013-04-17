Перенос на другую CMS

Нужно перенести интернет магазин - http://www.euroclimate.org - на другую cms с сохранением текущих позиций сайта. Предположительно на этот шаблон ,естественно с изменением цветов в шаблоне. http://livedemo00.template-help.com/osc_43335/index.php/phones-and-players-c-1

Или предложите свои варианты с указанием цены, все рассмотрю.Спасибо.