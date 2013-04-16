Сверстать портал франчайзинговый

$290
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки189 просмотров

Нужно сверстать и натянуть на подходящую для этого CMS сайт с PSD

примерный сайт аналог — http://franch.biz/

Джипеги отрисованных страниц — http://redline.od.ua/jpg.zip

пишите в личку скину ТЗ

оплата по выполнению проекта.

12 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров