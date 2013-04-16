Есть верстка, ее нужно адаптировать под cms vizuka. Сайт движка http://vizuka.com/ кто может помочь? цены и сроки указывайте. vizuka - движок партнерка.
Сверстать портал франчайзинговый
Нужно сверстать и натянуть на подходящую для этого CMS сайт с PSD
примерный сайт аналог — http://franch.biz/
Джипеги отрисованных страниц — http://redline.od.ua/jpg.zip
пишите в личку скину ТЗ
оплата по выполнению проекта.
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