Разработчик на платфоре Drupal для готового сайта

Для доработки, оптимизации, развития и поддержки существующего сайта, выполненного на платформе DRUPAL ищем специалиста.

Задачи:

- анализ ошибок текущего сайта и доработка по ТЗ;

- оптимизация для SEO продвижения и – идеальный вариант – организация продвижения (самому/с привлечением партнера);

- наладка эффективности интернет-магазина, расширение функционала;

- развитие взаимодействия с другими методами электронных продаж (уже имеются продающие странички, партнерская программа);

-поддержка сайта на долгосрочной основе.

Нам нужен креативный, нацеленный на результат специалист, который способен предложить оптимальный вариант решения проблемы и, если это необходимо, собрать дополнительную команду для этого. Мы ставим амбициозные цели и нам нужен надежный и профессиональный "технарь" в команду. Не очень любим предложения с порога "делать надо по-другому". Ценим экспертный подход.