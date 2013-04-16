Изменить вывод информации в модуле (Джумла 2.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Есть сайт на Джумле 2.5.

Там стоит модуль, который выводит портфолио в таком виде - http://prntscr.com/10twc6

Надо поменять вид портфолио на такой - http://prntscr.com/10twez

Адрес сайта и полное ТЗ скину лично.

Жду от вас предложение по цене. Предпочтение тем, кто сделает быстро.

Joomla
12 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос сайта с одного хостинга на другой

    $10

    1) Требуется перенести файлы сайта и базу данных с одного хостинга на другой. 2) Проверить что бы все изображения открывались, ссылки работали, не было ошибок Расчет по r-кошельку или Qiwi.

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо сделать из сайта интернет-магазин

    Есть статичный сайт alumarket.ru Надо в некоторых разделах (например, alumarket.ru/products/automate/ ) добавить функции интернет-магазина как на vorota-goroda.ru/eshop/barrier/ Прежде всего интересует сортировка по параметрам. Сейчас сайт работает на NetCat, но лучше перенести его ...

    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для разработчика на Bitrix

    Здравствуйте! Требуется разработчик на "Bitrix" для удалённой работы. Есть простое задание, нужно переделать существующий шаблон. Для опытных разработчиков это замёт пару часов. Всем желающим взяться за работу просьба отписываться, ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правки в Джумла 2.5

    Джумла 2.5 1. Изменить вид переключалки страниц с этого http://prntscr.com/10tm2u , на этот http://prntscr.com/10tm9a ( То есть серый кружочек вокруг выбранной цифры) 2. футере продублировать адрес (со ссылкой ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить модуль - DLE (ДЛЕ)

    Требуется специалист для постоянного по проектного сотрудничества по сайту на ДЛЕ. На данный момент нужно установить модуль парсера. Подробности в скайпе или ICQ. Нужен ответственный исполнитель на постоянной основе.

    DLE
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить размер шрифта в записи в блоге на WP

    Есть блог на wp, неожиданно при создании новой записи (текст копируется через ворд) и вставление в запись меняется размер шрифта на мелкий. Последний абзац остаётся в нужном виде. Скорее для специалиста дело минутное, но ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    $400

    Требуется произвести редизайн сайта stonehouse.by (сейчас работает на Joomla! 1.5) нужны:верстка и натяжка на движок плюс точечные изменения структуры макеты есть, сроки сжатые, но разумные в приложении превью нового макета просьба ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад