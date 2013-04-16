Требуется произвести редизайн сайта stonehouse.by (сейчас работает на Joomla! 1.5) нужны:верстка и натяжка на движок плюс точечные изменения структуры макеты есть, сроки сжатые, но разумные в приложении превью нового макета просьба ...
Натянуть дизайн
Необходимо установить, сверстать сайт (интернет-магазин) на вебасист шоп скрипт
оплата на ВМ или ЯД
цена вопроса 3000р
Заявки фрилансеров
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