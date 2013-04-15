Каталог на Drupal 7

Доброго времени суток.

Нужно прикрутить каталог продукции на Drupal 7 по заданному дизайну. Пример дизайна в прикрепленных файлах. Основная сложность каталога заключается в нестандартных отзывах и динамических полях характеристик в карточке товара(выводимая структура характеристик у продуктов может быть разная. Решение уже нашли на базе двух модулей. если не предложите своего решения поделимся нашим;)

Требуемые от исполнителя:

-Фрилансер

- Знание друпал на уровне кода(люди работающие только установкой модулей даже не пройдут предварительное обсуждение)

- Немного jQuery

- Умение писать свои модули.

- Адекватность и запас свободного времени

От нас:

- Тех. помощь если понадобится

- Оплата труда в полном объеме и в оговоренный срок.

- Понимание;)

ПС: Напрямую добавляться в скайп не нужно. Сначала оставляйте заявки. С заинтересовавшими мы сами свяжемся)