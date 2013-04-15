Нужно настроить шаблон на wordpress

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Закрыт6 заявок141 просмотр

Здравствуйте!Нужен человек с хорошим знанием Wordpress. Задача: Нужно настроить шаблон на wordpress + прикрутить BuddyPress и так же настроить его. Шаблон купленный, лицензионный. Надо руссифицировать и научить потом с ним работать))

Так же понадобиться поменять шапку, и т п. Но главная задача - настроить сам шаблон и BuddyPress.

Просьба - цену указывать сразу. Особо торопить не буду, но стоимость хотелось бы от/до представлять с самого начала)

WordPress
12 лет назад
Vergana
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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