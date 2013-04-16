Перенос сайта на wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки147 просмотров

Перенос сайта с одного хостинга на другой. Оплата по факту

WordPress
12 лет назад
rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PHPMixail
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо. Все как надо. Быстрый результат. Благоприятные впечатления от сотрудничества.
Оплату получил моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

PHPMixail
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад