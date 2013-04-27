Чистка сайта от вирусов, обновление CMS

Юрий полностью очистил сайт от вирусов, а так же обновил движок с версии Joomla 1.5 на 2.5. Помимо этого, он дополнительно откорректировал сайт, что показало на сколько он грамотно подошел к работе. Если вы обратитесь за помощью к Юрию, вы не пожалеете! Очень добросовестный исполнитель)