Согласно приложенному дизайну. Сайт http://domxoloda.ru/
Чистка сайта от вирусов, обновление CMS
1) Очистка сайта от вирусов;
2) Обновить движок с версии Joomla 1.5 на 2.5. (Обязательно! Должен быть опыт в этом, знать Джумлу досконально).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Срочно нужно натянуть html-макет на joomla 2.5. Сделать шаблон. От Вас сроки и цена. Макет в приложении.Завершен12 лет назад
Требуется знаток системы ASP.NET CMS для создания сайтов на ней ро шаблонам дизайна.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Есть сайт на CMS Joomla. Нужно развернуть его на локалке, очистить от PHP-шеллов и вредоносных javascript'ов, при необходимости обновить уязвимые компоненты до более новых версий. Сайт после чистки должен иметь точно такую же работоспособность как ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть сайт www.shurl.pp.ua/7m3vh5y/ на CMS управления MODX Revolution сайт предоставим. Необходимо сделать еще 23 аналогичных сайтов, которые будут управляться одной админкой MODX Revolution Для остальных сайтов, дизайн и контент ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Вот такой визуальный редактор стоит на многих сайтах у нас http://easycaptures.com/fs/uploaded/604/0531670635.png Нужна инструкция, как его устанавливать ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь скайп yakooobinЗавершен12 лет назад
Необходимо в срочном порядке удалить вирус с интернет магазина на Joomla и обновить ее.Завершен12 лет назад
Приветствую! Необходимо сделать аналогичный верхний блок меню, как на этой странице: http://themes.swiftpsd.com/index.php?theme=flexform Функциональность: - Кнопки социальных сетей слева, как на примере - 2-3 меню-заглушки с любым текстом ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработчик для Создание Интернет-магазина на Opencart. Функционал типовой для Opencart. Все что есть в шаблонных темах для Opencart то и требуется разработать. Имеется готовая HTML верстка. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад