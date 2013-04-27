Чистка сайта от вирусов, обновление CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок181 просмотр

1) Очистка сайта от вирусов;

2) Обновить движок с версии Joomla 1.5 на 2.5. (Обязательно! Должен быть опыт в этом, знать Джумлу досконально).

Joomla
12 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Юрий полностью очистил сайт от вирусов, а так же обновил движок с версии Joomla 1.5 на 2.5. Помимо этого, он дополнительно откорректировал сайт, что показало на сколько он грамотно подошел к работе. Если вы обратитесь за помощью к Юрию, вы не пожалеете! Очень добросовестный исполнитель)
Рад сотрудничеству. Мариямгуль - отличная заказчица.

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад