Нужна инструкция по установке CKEditor - drupal7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка135 просмотров

Вот такой визуальный редактор стоит на многих сайтах у нас http://easycaptures.com/fs/uploaded/604/0531670635.png

Нужна инструкция, как его устанавливать

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

12 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

PHPMixail
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за инструкцию РЕКОМЕНДУЮ!
Рад был сотрудничеству. Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

PHPMixail
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад