1. Необходимо сверстать меню как тут: http://www.saksfifthavenue.com/Entry.jsp - Интересует сколько будет стоить и сроки?

2. Сколько будет стоить натянуть уже сверстанное меню под joomla 1.5, чтоб прям с админки Joomla 1.5. при создании пункта меню и подпункта - они выводились и работали так же как в сверстанном меню.

Ну и - 3 вариант, если есть такие умельцы, сколько будут стоить оба варианта, выполненные одним человеком и в какие сроки?