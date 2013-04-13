Настроить тему Wordpress как на демо

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка113 просмотров

Тема http://academicademo.wordpress.com/

Настроить WP и тему как на демо.

Оплата 1000 ЯД.

WordPress
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров