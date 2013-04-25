Прикрутить CMS к сайту на PHP

Необходимо прикрутить CMS для сайта http://sibdomstroj.ru/

Сайт представляет собой набор PHP страниц + папки с фото + база данных.

Необходимо сделать легкую CMS с возможностью менять тексты, цены, описания для всех страниц. С возможностью вставлять картинки, создавать новые страницы проектов домов (т.е. чтобы была возможность добавить новый проект дома), и возможность редактирования Title, description, keywords.

Т.е. берем сайт, разбиваем его на зоны и делаем возможность редактировать эти зоны. Поле цена, поле описание, поле картинка и т.д.

CMS должна быть стабильной, легкой, без нагромождений лишнего кода. Должна выполнять свои функции по оперативному управлению сайтом, большего не требуется. В будущем должна быть возможность расширить функционал, т.е. чтобы мы могли к вам обратиться в случае надобности внесения каких-то изменений за доп. плату. Например прикрутить возможность самим вставлять баннеры или что-то в этом роде.

Просьба не предлагать взять и перенести сайт заново на другую CMS типа joomla, 1С и т.д., нужно прикрутить самописную CMS именно к тому, что есть на данный момент.

Ждем ваших предложений как по ценам, так и по срокам. Ориентировочно нас интересует цена до 4000 руб.

Оплата по факту на вебмани + положительный отзыв.