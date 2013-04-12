Нужно настроить шаблон ворд пресс - http://www.templatemonster.com/ru/demo/44132.html, установить на хостинг, установить домен. Заполнить информацией которую мы предоставим, русифицировать. Изменить шапку сайта и некоторое размещение информации снизу сайта. Концепция остается неизменной. Обьяснить как в дальнейшем работать ...
Создание собственной CMS
Нужно создать уникальную CMS для одностраничного сайта.
Внимательно ознакомьтесь с ТЗ. Основной акцент нужно сделать на приятный и интуитивно понятный интерфейс админки + возможность редактировать дизайн сайта.
Обязательно напишите цену работы и сроки выполнения (возможно ли их сократить? :).
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