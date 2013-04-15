Исправление бага в Magento

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка143 просмотра

В cms нет поля для выпадающего списка под атрибуты цвета и размера как показано в шаблоне (шаблон стоит такой же) http://livedemo00.template-help.com/magento_38327/apparel/em-ipsum-dolor-sit.html/

Следует устранить данную ошибку или как то включить данную опцию если она выключена.

Оплата по факту 15wmZ. Связь скайп.

Magento
12 лет назад
wl123
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Грамотный исполнитель, все сделал быстро и качественно, рад сотрудничеству. Определенно рекомендую Лазицкого Василия (lazitskiy) в качестве исполнителя для ваших проектов.

Заявки фрилансеров

lazitskiy
Василий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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