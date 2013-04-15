Нужно настроить шаблон ворд пресс - http://www.templatemonster.com/ru/demo/44132.html, установить на хостинг, установить домен. Заполнить информацией которую мы предоставим, русифицировать. Изменить шапку сайта и некоторое размещение информации снизу сайта. Концепция остается неизменной. Обьяснить как в дальнейшем работать ...
Исправление бага в Magento
В cms нет поля для выпадающего списка под атрибуты цвета и размера как показано в шаблоне (шаблон стоит такой же) http://livedemo00.template-help.com/magento_38327/apparel/em-ipsum-dolor-sit.html/
Следует устранить данную ошибку или как то включить данную опцию если она выключена.
Оплата по факту 15wmZ. Связь скайп.
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