Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений. UPD. сайт надо сдать до пятницы ...
Починить взломанный DLE
Взломан сайт на DLE
Внешне сайт выглядит нормально, но яндекс показывает в выдаче с пометкой как зараженный
Ранее такая проблема уже возникала, решилась полной сносой файлов сайта и восстановлением из раннего архива. При этом сайт был перенесен на другой хостинг. Однако вероятно в сайте есть уязвимость, поэтому его снова взломали
Требуется
1. Устранить взлом. Имеется ранний бекап, достаточно восстановить сайт из него, так как он с тех пор не обновлялся
2. ОСНОВНОЕ Выяснить причину взлома, где в сайте уязвимость, и залатать её
3. Предоставить отчет о проделанной работе с указанием где были уязвимости, а также ответить на несколько вопросов относительно мер безопасности относительно подобных случаев
На работу требуется гарантия: Восстановленный сайт не должен больше взламываться (ри условии сохраннения требуемых настроек файлов хостинга и тд.) Если взлом все же повторится исполнитель должен бесплатно разобраться в причинах и устранить проблему
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, Произвели импорт товаров из 1С в Битрикс (при этом создался новый инфоблок со структурой каталога из 1С). Требуется сделать привязку разделов из инфоблока 1С к существующему инфоблоку, вернее к разделам существующего.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер! Сайт: http://perevozim-gruzy.com/ Проблема: На странице с заявкой (http://perevozim-gruzy.com/zayavka-na-perevozku.html) не правильно работает скрипт карты в ie 7,8,9. Скорее всего дело в mootools... но ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть шаблон, нужно его немного доработать. А именно поменять цветовую схему шаблона, провести некоторые изменения в оформлении, черный цвет заменить на синий, цвет ссылки при наведении, в общем все желтое поменять на синее,. Называйте свою ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Html установить на любую CMSЗавершен12 лет назад
Пациент http://karama.ru/inscrap/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=17&virtuemart_category_id=6 Симптомы: нажимаем на кнопку задать вопрос по товару и получаем модальное окно + окно со страницей сайта.Завершен12 лет назад
Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla. В обязанности входит выполнение текущих задач по сайтам клиентов, создание новых сайтов (интернет-магазинов в том числе) От кандидата требуется ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $40
Доработка сайта на joomla 2.5, шапка сайта и галерея фотографийЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно внести правки в сайт.Завершен12 лет назад