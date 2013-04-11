Починить взломанный DLE

Взломан сайт на DLE

Внешне сайт выглядит нормально, но яндекс показывает в выдаче с пометкой как зараженный

Ранее такая проблема уже возникала, решилась полной сносой файлов сайта и восстановлением из раннего архива. При этом сайт был перенесен на другой хостинг. Однако вероятно в сайте есть уязвимость, поэтому его снова взломали

Требуется

1. Устранить взлом. Имеется ранний бекап, достаточно восстановить сайт из него, так как он с тех пор не обновлялся

2. ОСНОВНОЕ Выяснить причину взлома, где в сайте уязвимость, и залатать её

3. Предоставить отчет о проделанной работе с указанием где были уязвимости, а также ответить на несколько вопросов относительно мер безопасности относительно подобных случаев

На работу требуется гарантия: Восстановленный сайт не должен больше взламываться (ри условии сохраннения требуемых настроек файлов хостинга и тд.) Если взлом все же повторится исполнитель должен бесплатно разобраться в причинах и устранить проблему