Доработка сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок143 просмотра

Доработка сайта на joomla 2.5, шапка сайта и галерея фотографий

Joomla
12 лет назад
toropin
Сергей 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Быстро, качественно. Спасибо
Положительный человек, понимающий. всегда с радостью помогу если обратится и смогу

Заявки фрилансеров

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад