Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 +VM 2. Тематика - интернет-магазин строительных материалов. Система с VM и шаблоном уже стоит хостинге. Основные задачи: 1. Каталог строительных материалов с ценами, ...
Движок на Node.JS
Требуется разработка модулей для MVC на Node.js + express.js
Тз в приложении.
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