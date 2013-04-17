Joomla: нужно натянуть новый вид на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок199 просмотров

Joomla нужно натянуть новый вид на сайт расположение блоков не меняется -- подробности в личное сообщение. На работу 3 дня. Оставляйте контакты

Joomla
12 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
12 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за работу!!! Все на высшем уровне! Рекомендую
Спасибо за сотрудничество, приятно было поработать. Заказчик постоянно онлайн, приятен в общении. Моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству в будущем.

Заявки фрилансеров

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
12 лет назад