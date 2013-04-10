Расширить выгрузку товаров ИМ на Magenta

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка103 просмотра

Задача: расширить выгрузку товаров ИМ так чтобы в нее включалась информация о дополнительных изображениях товаров.

Перспектива: работа на постоянной основе с интернет магазином ТОП 10.

12 лет назад
SilinAndrey
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров