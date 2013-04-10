Плагин для Virtuemart 2

$250
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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки132 просмотра

Добрый день,

Сделать плагин для виртуемарта версии 2 для интеграции системы отзывов

вот этой системы

https://www.yotpo.com/

у них есть api

http://support.yotpo.com/entries/21616502-Generic-Integration-Manual

Буду рад предложениям.

12 лет назад
sadremm
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11 лет назад

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