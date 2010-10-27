sadremm

Дмитрий sadremm

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист

    $1000

    Предложение о работе Требуется программист , имеющий опыт работы с a-parser.com/ на полную ставку , удаленно. Преимущество имеющему знание что такое BIGDATA , Unstructured data. Имеющий опыт с написанием регулярных выражений. Главный офис ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагин для Virtuemart 2

    $250

    Добрый день, Сделать плагин для виртуемарта версии 2 для интеграции системы отзывов вот этой системы https://www.yotpo.com/ у них есть api http://support.yotpo.com/entries/21616502-Generic-Integration-Manual Буду рад предложениям.

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приватный проект для J4 Joomla+GAntry

    $150

    Добрый день , требуется сверстать шаблон для жумла . Обязательно на этом фрэймворке http://www.gantry-framework.org . Желательно посмотреть пример , который Вы сделали на этом фрэймворке .Оплата liqpay.com

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание шаблона для Джумла

    Строиться дизайн сайта , из него требуется создать шаблон для жумла . Важно!!! Шаблон должен быть построен на этом фрэймворке http://www.gantry-framework.org/ Обязательно опыт работы с этим фрэймворком . Оплата через liqpay.com Спасибо.

    Дизайн сайтаJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Messin
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
$200
10 баллов
10 лет назад
Создание шаблона для Джумла
Все отлично!
Отвественно ! Все просьбы выполняются . Спасибо, рад был с Вами работать! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Messin
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
$150
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для J4 Joomla+GAntry
Очень приятный в общении заказчик, интересный не шаблонный проект, оплата в срок, все на высшем уровне.
Второй общий проект с этой командой, все на высшем уровне.
Ответный отзыв