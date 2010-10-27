Строиться дизайн сайта , из него требуется создать шаблон для жумла . Важно!!! Шаблон должен быть построен на этом фрэймворке http://www.gantry-framework.org/ Обязательно опыт работы с этим фрэймворком . Оплата через liqpay.com Спасибо.