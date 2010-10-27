Предложение о работе Требуется программист , имеющий опыт работы с a-parser.com/ на полную ставку , удаленно. Преимущество имеющему знание что такое BIGDATA , Unstructured data. Имеющий опыт с написанием регулярных выражений. Главный офис ...
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Добрый день, Сделать плагин для виртуемарта версии 2 для интеграции системы отзывов вот этой системы https://www.yotpo.com/ у них есть api http://support.yotpo.com/entries/21616502-Generic-Integration-Manual Буду рад предложениям.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Добрый день , требуется сверстать шаблон для жумла . Обязательно на этом фрэймворке http://www.gantry-framework.org . Желательно посмотреть пример , который Вы сделали на этом фрэймворке .Оплата liqpay.comHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Строиться дизайн сайта , из него требуется создать шаблон для жумла . Важно!!! Шаблон должен быть построен на этом фрэймворке http://www.gantry-framework.org/ Обязательно опыт работы с этим фрэймворком . Оплата через liqpay.com Спасибо.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
10 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Отвественно ! Все просьбы выполняются . Спасибо, рад был с Вами работать! Рекомендую всем!
$150
10 баллов
13 лет назад
Очень приятный в общении заказчик, интересный не шаблонный проект, оплата в срок, все на высшем уровне.
Ответный отзыв
Второй общий проект с этой командой, все на высшем уровне.