Требуется опытный программист Битрикс

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок105 просмотров

Требуется опытный программист для помощи в разработке проекта на Битрикс. Проект уже начат, ищу помощника на программирование. Четкое ТЗ, хорошее планирование работы, гарантия оплаты. Можно договориться на ежемесячную оплату и длительный срок.

Требования: хорошее знание системы Битрикс, API, модулей, компонент. Опыт работы с Битрикс, реализованные проекты.

Скайп обязательно для оперативного обсуждения.

12 лет назад
Dmitri07
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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