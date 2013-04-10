Требуется web разработчик. Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется веб разработчик. Необходимо знание php mysql. Умение верстать, т.е. знание JS, CSS, HTMl на хорошем уровне. Плюсом будет знание 1с-битрикс. Возможна удаленная работа, но желательна работа в офисе в Воронеже. Работать 5 дней в неделю.

Зп. от 15000 в зависимости от знаний. Гибкий график, возможность совмещать работу с учебой.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
Zhendos_II
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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