Суть: -у каждого производителя (2 уровень вложенности каталога) есть коллекции (3ий уровень вложенности каталога), для каждой коллекции есть стандартная упаковка например: 1.98м -надо сделать, чтобы этот параметр забивался для коллекции -надо сделать, ...
Срочно нужно внедрить верстку в Bitrix
Срочно необходимо внедрить верстку нескольких страниц в Битрикс.
верстка в приложении, прошу откликнуться только ответственным специалистам,
студии прошу не реагировать и не предлагать свои космические расценки.
Возможно долгосрочное сотрудничество есть много задач по данному проекту.
Главная внедрена уже осталось подключить инфоблоки.
ТЗ краткое обсудим с исполнителем.
бюджет от 5000 руб.
Новичкам желающим попробовать, прошу не реагировать.
Уже напробовались – предоплаты не будет.
Только по факту или через СБР.
Выбранный исполнитель
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