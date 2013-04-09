Срочно нужно внедрить верстку в Bitrix

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки243 просмотра

Срочно необходимо внедрить верстку нескольких страниц в Битрикс.

верстка в приложении, прошу откликнуться только ответственным специалистам,

студии прошу не реагировать и не предлагать свои космические расценки.

Возможно долгосрочное сотрудничество есть много задач по данному проекту.

Главная внедрена уже осталось подключить инфоблоки.

ТЗ краткое обсудим с исполнителем.

бюджет от 5000 руб.

Новичкам желающим попробовать, прошу не реагировать.

Уже напробовались – предоплаты не будет.

Только по факту или через СБР.

12 лет назад
wklancer
Вадим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lasha212
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$120
1 день
Очень грубый и не воспитанный человек, набивает цены свыше договоренностей не достигнув результатов, ничего не знает и не умеет, но практикуется имеет желание учится но за этто деньги не платят. В итоге договорились на одну сумму 5000руб причем он сам ее назвал. Затем выпросил предоплату и не выполнил обязательств. Крайне не рекомендую никому с ним сотрудничать его знания чуть выше нуля, но гонора выше крыши, предоплату никогда ему больше не давайте. Хамам не место в этом бизнесе. Желаю всем удачи и развития АРТ-Директор студии. дополнение к отзыву после прочтения. Этот неадекватный человек имеет наглость говорить что он сделал объем работ а я с ним не расплатился, это хамство ин наглая лож, данный исполнительн не выполнил и 30% того что было предложено, и он подписался но когда он сообщил что он уже отработал полученные деньги и потребовал еще, я сказал будет результат будет оплата, о результатах говорить было рано кроме копи паста в шаблон и прикрутки карты от гугли которую я даже не просил делать. Он ничего не сделал ни логики вывода инфо блоков ничего. И он после этого еще имеет наглость говорить о благотворительности какой-то, судите сами адекватен ли данный исполнитель или нет. А еще раз такая ситуация я обрщусь к администрации данного ресурса что бы были предприняты меры и аккаунт был закрыт. Т.К. этот мошенник взял предоплату а работу не выполнил отказался делать дальше и очень грубо общался со мной. Желаю всем успехов в труде и не нарывайтесь на таких неадекватов.

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Lasha212
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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