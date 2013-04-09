Модификация модуля покупки для Shop CMS

Суть:

-у каждого производителя (2 уровень вложенности каталога) есть коллекции (3ий уровень вложенности каталога), для каждой коллекции есть стандартная упаковка например: 1.98м

-надо сделать, чтобы этот параметр забивался для коллекции

-надо сделать, чтобы если пользователь заказывал n метров, система автоматически пересчитывала это на минимальное кол-во упаковок для данного метража, т.е. мин еденица продажи коллекции - 1 упаковка (при этом продажа идет по метрам и цена указывается за метр)