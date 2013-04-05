Изменение шаблона WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок169 просмотров

В шаблоне WordPress нужно:

1) поменять шапку сделав её в виде:

Места для вывода текст.виджетов в шапке:

----------------------------------------------------------

лого | блок1-2 | блок3

блок2-1 | блок 2-2 | (блок 3 на всю высоту)

----------------------------------------------------------

блок4 меню

----------------------------------------------------------

2) также Вывести в 2-3 местах на стр. под шапкой

для вывода виджетов

3) по умолчанию автор, дата, комментарии откл.

и никаких выводов на стр. о том, что комменты откл.

Но в избранных постах даты и комменты надо мочь из админки вкл.

4) остатки англ. подписей, если будут такие, поменять на рус

5) корректировка css элементов по ходу всех изменений

CSSWordPress
12 лет назад
galasto
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров