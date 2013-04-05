Изменение шаблона WordPress

В шаблоне WordPress нужно:

1) поменять шапку сделав её в виде:

Места для вывода текст.виджетов в шапке:

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лого | блок1-2 | блок3

блок2-1 | блок 2-2 | (блок 3 на всю высоту)

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блок4 меню

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2) также Вывести в 2-3 местах на стр. под шапкой

для вывода виджетов

3) по умолчанию автор, дата, комментарии откл.

и никаких выводов на стр. о том, что комменты откл.

Но в избранных постах даты и комменты надо мочь из админки вкл.

4) остатки англ. подписей, если будут такие, поменять на рус

5) корректировка css элементов по ходу всех изменений