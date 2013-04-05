Задача: сделать шаблон, натянуть, немного программирования. Стандартный шаблон с коробки http://www.qpl.ru/ Нужно сделать красивый шаблон и современный дизайн, что то похожее на http://www.olx.com.ua/ зайти в любую категорию, увидите слева ...
Изменение шаблона WordPress
В шаблоне WordPress нужно:
1) поменять шапку сделав её в виде:
Места для вывода текст.виджетов в шапке:
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лого | блок1-2 | блок3
блок2-1 | блок 2-2 | (блок 3 на всю высоту)
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блок4 меню
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2) также Вывести в 2-3 местах на стр. под шапкой
для вывода виджетов
3) по умолчанию автор, дата, комментарии откл.
и никаких выводов на стр. о том, что комменты откл.
Но в избранных постах даты и комменты надо мочь из админки вкл.
4) остатки англ. подписей, если будут такие, поменять на рус
5) корректировка css элементов по ходу всех изменений
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