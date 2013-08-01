Необходимо внеси несколько правок в магазин на Dupal
Довести до конца проект
http://lesnay-skazka.ru/ На джумле. Главная страница и несколько внутренних. Материалы вышлю по запросу.
Предлагайте варианты по стоимости и сроку исполнения. Далее возможно совместное, продвижение и поддержка проекта. Также буду рад, найти постоянного исполнителя, для остальных проектов.
Прикрепил файлы, так нужно сделать
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