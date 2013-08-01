Довести до конца проект

С моим проектом Станислав справился легко и очень профессионально! Всегда на связи, всегда отвечает на вопросы, предлагает варианты решения поставленных задач. Рекомендую к сотрудничеству, как грамотного и порядочного человека. Благодарю за приятное общение и хорошую работу!