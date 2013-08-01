Довести до конца проект

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок222 просмотра

http://lesnay-skazka.ru/ На джумле. Главная страница и несколько внутренних. Материалы вышлю по запросу.

Предлагайте варианты по стоимости и сроку исполнения. Далее возможно совместное, продвижение и поддержка проекта. Также буду рад, найти постоянного исполнителя, для остальных проектов.

Прикрепил файлы, так нужно сделать

Joomla
12 лет назад
parallaxkg
Юрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
С моим проектом Станислав справился легко и очень профессионально! Всегда на связи, всегда отвечает на вопросы, предлагает варианты решения поставленных задач. Рекомендую к сотрудничеству, как грамотного и порядочного человека. Благодарю за приятное общение и хорошую работу!
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, с оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад