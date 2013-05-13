Сверстать шаблон под csm+каталог продукции. Задание с картинками во вложении. Оплата по факту. Работа на моем хостинге.
Сделать нормальный интерфейс админки на Modx
Сайт elektromet.com.ua админки практически нет, добавление новых страниц происходит через html, нужно исправить на нормальную админку MODx. Срочно. Цену пишите и строки в коментариях.
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