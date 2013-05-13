Сделать нормальный интерфейс админки на Modx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка149 просмотров

Сайт elektromet.com.ua админки практически нет, добавление новых страниц происходит через html, нужно исправить на нормальную админку MODx. Срочно. Цену пишите и строки в коментариях.

HTMLMODX
12 лет назад
zor6ka
Леся 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Сотрудничеством довольна, сговорчивый исполнитель, ответственный, не конфликтный
Благодарен за терпение с выполнением задания! Немного затянул, признаю. Понравилось сотрудничество.

Заявки фрилансеров

inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад