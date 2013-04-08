Задача для специалиста по движку DotNetNuke

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок89 просмотров

На текущий момент запущен сайт на движке DotNetNuke. Требуется настроить сайт в соответствии с техническим заданием, которое было предоставлено заказчиков. Работа будет учитываться по часам. Стоимость часа 300 руб. (~$10).

12 лет назад
soldata
Олег 
51 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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