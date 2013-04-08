Есть простая форма, отправляемая на email. Нужно добавить к ней captcha потому как пошел активно спам. Эта форма объединена с корзиной товаров, т.е, отправляет заказ вместе с комментарием из формы. Напишите ...
Задача для специалиста по движку DotNetNuke
На текущий момент запущен сайт на движке DotNetNuke. Требуется настроить сайт в соответствии с техническим заданием, которое было предоставлено заказчиков. Работа будет учитываться по часам. Стоимость часа 300 руб. (~$10).
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