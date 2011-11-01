CMS - Joomla! 2.5.8 Stable К сайту добавлен модуль смены фоновых изображений Fun Supersized 1.6 (в общем, не суть) В стандартной версии модуль берет в качестве параметра путь к папке с ...
Помочь настроить Shopkeeper
Помочь настроить работу компонента Shopkeeper на сайте с CMS MOD-Х.
После переноса на хостинг не работает корректно отправка заказа. Вместо перехода на страницу "Спасибо за заказ" ничего не происходит и заказ не отправляется. Понять в чем дело и сказать как настроить.
Заявки фрилансеров
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