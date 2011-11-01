Помочь настроить Shopkeeper

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки105 просмотров

Помочь настроить работу компонента Shopkeeper на сайте с CMS MOD-Х.

После переноса на хостинг не работает корректно отправка заказа. Вместо перехода на страницу "Спасибо за заказ" ничего не происходит и заказ не отправляется. Понять в чем дело и сказать как настроить.

12 лет назад
amristar
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров