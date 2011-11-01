Помочь настроить Shopkeeper

Помочь настроить работу компонента Shopkeeper на сайте с CMS MOD-Х.

После переноса на хостинг не работает корректно отправка заказа. Вместо перехода на страницу "Спасибо за заказ" ничего не происходит и заказ не отправляется. Понять в чем дело и сказать как настроить.