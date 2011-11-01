Для тех, кто работал с Amiro CMS

Задача: оперативно восстановить работоспособность сайта на amiro.cms без потери данных

Проблема: лицензия выписана на домен, к которому нет оперативного доступа и который не продлен.

Возможное решение: установить free версию продукта без потери дизайна и функционала (функционал сайта - две обычные страницы - меню и главная).

Альтернативное решение: перепривязать лицензию на основной домен, быстро и безболезненно.

После этого нужно пробить все ссылки, чтобы подгружались картинки и т.п.

Жду решений. Вопрос срочный.