Адаптация HTML шаблона под Template CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка96 просмотров

собственно сам шаблон здесь http://followdesign.com/templates/2011/11/01/klassnyy-shablon-dlya-sayta-veb-studii-s-jquery-slayderom-na-glavnoy-stranice.html (мой шаблон немного изменен в сторону "попроще" (используется слайдер nivo slider, вместо того, что на макете))

перенести на template cms нужно будет так же слайдер (nivo slider).

Адаптация только главной страницы!!

HTMLjQuery
12 лет назад
pryki
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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