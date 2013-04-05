Мелочи по Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужны такие мелочи :

* расширить компонент K2, добавить раздел с выбором цвета при добавлении К2 материалов.

* при добавлении К2 материалов когда выбираешь "Heading 3" он синий, если ставишь больше h3 на странице, тo первый синий потом остальные черные. Нужно поставить чтоб лоб был черным, без изменения цвета.

Joomla
12 лет назад
CatCa
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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