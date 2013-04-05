Турнир состоит из 4-х стадий: 1. Создания турнира администратором или судьей турнира с указанием времени начала регистрации на турнир, формы проведения турнира - Single elumination или double elumination. 2. Регистрация на турнир капитаном ...
Мелочи по Joomla 2.5
Нужны такие мелочи :
* расширить компонент K2, добавить раздел с выбором цвета при добавлении К2 материалов.
* при добавлении К2 материалов когда выбираешь "Heading 3" он синий, если ставишь больше h3 на странице, тo первый синий потом остальные черные. Нужно поставить чтоб лоб был черным, без изменения цвета.
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