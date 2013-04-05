Мелочи по Joomla 2.5

Нужны такие мелочи :

* расширить компонент K2, добавить раздел с выбором цвета при добавлении К2 материалов.

* при добавлении К2 материалов когда выбираешь "Heading 3" он синий, если ставишь больше h3 на странице, тo первый синий потом остальные черные. Нужно поставить чтоб лоб был черным, без изменения цвета.